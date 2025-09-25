إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

أصيب شخصين بإصابات مختلفة بين جروح وكدمات وكسور جراء تعرضهما لحادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

إخطار بوقوع حادث

وتلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة شخصين في الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

أسماء المصابين وحالتهما الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور حيث تم إسعافهم وايداعهم في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما كل من محمد جمال عمر 21 سنة من سكان نفيشة مصاب بما بعد الارتجاج وجرح قطعي 25 سم بفروة الرأس - اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات بالجسم، كما أصيب هاني عبد الباسط عبد السلام 40 سنة مصاب ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات.

