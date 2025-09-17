الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

 أصيب شخصان بإصابات مختلفة جراء تعرضهما لحادث انقلاب سيارة، وقع في محافظة الإسماعيلية، وتحديدا بالطريق الجديد عند مستودع الوقود بمنطقة سرابيوم. 

 تلقت الأجهزة الأمنية، في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الجديد عند مستودع الوقود بطريق الإسماعيلية الصحراوي.  
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.  
 

أسماء المصابين وحالتهما الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهما يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم اسعافهما وايداعهما بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وتبين أن المصابين هما كل من عادل رافت قرني 28 عاما، من منشأة ناصر القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالفخذ الايمن، وجابر لطفي أحمد 55 عاما، من المقطم القاهرة مصاب بكدمه شديده بالكتف الايمن كدمات شديده بالظهر اشتباه كسر بالساق الأيمن.

 

