وحدة سكان الإسماعيلية تناقش مخاطر سرطان الثدي وظاهرة عمالة الأطفال

نظمت وحدة السكان في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف أماني السمان مديرة الوحدة، بالتنسيق مع مجلس ومدينة القصاصين الجديدة برئاسة المحاسب مدحت عباس رئيس المركز والمدينة، جيهان أبو زيد مسؤول وحدة السكان ومديرة العلاقات العامة، ندوة تثقيفية توعوية للمواطنين بمقر المجلس تحت عنوان "إنت الأساس" وبالتعاون مع قسم إرضاء المنتفعين.

مخاطر مرض سرطان الثدي

تناولت الندوة التعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ حياة المرأة، إضافة إلى استعراض طرق الوقاية عبر الالتزام بتعليمات الطبيب المختص واتباع التغذية الصحية والحياة المتوازنة كأسلوب فعّال للحد من المخاطر. قدمت الندوة الدكتورة إسراء إبراهيم استشاري طب الأسرة بوحدة طب القصاصين تحت إشراف الدكتورة آمال علي محمد مدير وحدة الطب.

جانب من الندوات، فيتو

وشهد اللقاء حضورًا متميزًا من المواطنين والمسؤولين، حيث استفاد نحو 50 مشاركًا من الفعالية التي كان لها أثر واضح في رفع مستوى الوعي والمعرفة بينهم.



مناقشة قضية عمالة الأطفال

كما واصلت وحدة السكان جهودها من خلال تنظيم ندوة أخرى بمجلس ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع المحاسب محمد عيد رئيس المركز والمدينة، وأحلام محمد منسق وحدة السكان ومدير العلاقات العامة والإعلام.

وجاءت الندوة لمناقشة قضية "عمالة الأطفال" باعتبارها أحد التحديات التي تهدد الطفولة المبكرة.

و تطرقت إلى التعريف بمفهوم عمالة الأطفال وأسباب انتشارها في المجتمع، وآثار العمل المبكر على الطفل سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو التعليمية، فضلًا عن استعراض الأشكال الشائعة لهذه الظاهرة ودور القانون في حماية الطفل من الاستغلال المبكر، مع التأكيد على أهمية توفير بدائل آمنة وداعمة تساعد الأطفال على النمو السليم والتمتع بحقوقهم كاملة. كما ناقش المشاركون سبل التواصل مع الأهالي لحل المشكلات التي تواجه الأطفال والحد من عواقب هذه الظاهرة، حيث تم التأكيد على أن الطفولة تستحق الرعاية والدعم بعيدًا عن المسؤولية المبكرة وأعباء العمل الشاق.

وقد شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من القيادات التنفيذية والمواطنين بالقنطرة غرب، وأسهمت في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال وصون مستقبلهم.



ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات اللواء أكرم محمد جلال،محافظ الإسماعيلية، تواصل وحدة السكان بالمحافظة تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية "لبداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2024 _ 2025 وذلك تحت إشراف المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام.

