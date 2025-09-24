محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملات الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات بالأحياء

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أحياء العجوزة والمنيرة الغربية وإمبابة إلى جانب مركز البدرشين في تنفيذ حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق على مدار اليوم، استهدفت رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافيهات والباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة سير المواطنين.



ففي حي العجوزة، شهدت قطاعات المهندسين والعجوزة وأرض اللواء حملات صباحية ومسائية وليلية لرفع كافة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.



كما واصل حي المنيرة الغربية مجهوداته بتنفيذ حملات لرفع الإشغالات من شوارع بشتيل والأقصر، في حين استهدفت الحملات بحي إمبابة القطاعين الشمالي والجنوبي لضمان تيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري.



وشهد مركز البدرشين حملات مماثلة بمناطق سقارة السياحي والمريوطية وميت رِهينة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي استجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرارها بشكل يومي للتصدي لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى بما يضمن سيولة مرورية ووجهًا حضاريًا يليق بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.