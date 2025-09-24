الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملات الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات بالأحياء

رفع الاشغالات
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أحياء العجوزة والمنيرة الغربية وإمبابة إلى جانب مركز البدرشين في تنفيذ حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق على مدار اليوم، استهدفت رفع الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والكافيهات والباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة سير المواطنين.
 

ففي حي العجوزة، شهدت قطاعات المهندسين والعجوزة وأرض اللواء حملات صباحية ومسائية وليلية لرفع كافة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية. 
 

كما واصل حي المنيرة الغربية مجهوداته بتنفيذ حملات لرفع الإشغالات من شوارع بشتيل والأقصر، في حين استهدفت الحملات بحي إمبابة القطاعين الشمالي والجنوبي لضمان تيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري.
 

وشهد مركز البدرشين حملات مماثلة بمناطق سقارة السياحي والمريوطية وميت رِهينة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي استجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرارها بشكل يومي للتصدي لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى بما يضمن سيولة مرورية ووجهًا حضاريًا يليق بالمحافظة.

