حملات مسائية مكثفة بحي الهرم لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري (صور)

يواصل حي الهرم جهوده المكثفة لتنفيذ حملات يومية لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وشنّ حي الهرم مساء اليوم حملة موسعة استهدفت القطاع الشمالي بشوارع: المنشية، كعبيش، الثلاث طوابق، الصفاء، والمروة، وذلك تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبمشاركة نواب رئيس الحي، ومديري إدارات المتابعة والإشغالات، وفِرَق العمل المعاونة.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية، واستعادة الانضباط، وتحسين المظهر الحضاري لشوارع الحي.

وأكد رئيس حي الهرم أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، صباحًا ومساءً، تنفيذًا لتكليفات محافظة الجيزة بالتواجد الميداني الدائم والتصدي لكافة أشكال التعديات.



