الأربعاء 24 سبتمبر 2025
استمرار حملات رفع الإشغالات لليوم الثاني بمنطقة ناهيا وكوبري ناهيا بالدقي

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
تواصل أجهزة محافظة الجيزة جهودها اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، حيث شهدت منطقة ناهيا وكوبري ناهيا من ناحية شارع السودان بالدقي حملة موسعة لليوم الثاني على التوالي، تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، وبمشاركة فِرَق العمل المعاونة وإدارات المتابعة والإشغالات بالحي، وذلك بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأكد رئيس حي الدقي أن الحملات مستمرة بشكل يومي في مختلف شوارع وميادين الحي، تنفيذًا لتكليفات محافظة الجيزة، بالتواجد الميداني والتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات بما يحقق راحة المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة.

الإشغالات والتعديات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المهندس محمد رزق حملات رفع الاشغالات محافظة الجيزة محافظ الجيزة

