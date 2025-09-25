الخميس 25 سبتمبر 2025
اكتشاف خط إنتاج كامل، ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالصف (صور)

شنت إدارة تموين الصف حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في الأنشطة التجارية بدائرة الإدارة.

وخلال الحملة تم ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد يزاول نشاط إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة، حيث جرى التحفظ على كميات ضخمة من المواد والمنتجات.

 وشملت 195 طنًا من زيوت السيارات المرتجعة مجهولة المصدر، 91 طنًا من الزيت المعاد تدويره والمجهز للبيع بالأسواق، سيارة نصف نقل محملة بـ 9 أطنان من المنتج النهائي المباع لأحد التجار، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من المنتج النهائي المعاد تدويره إلى 100 طن، بالاضافة الى 10 آلاف لتر سولار يستخدم كأحد مستلزمات الإنتاج، و170 طنًا من الطينة الترابية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات، و30 طنًا فحم مبيض غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر الحيازة، و100 كجم من مادة رافعة للزوجة مجهولة المصدر، وخط إنتاج كامل من غلايات وتنكات حديدية ثابتة مزودة بمواسير ومحابس ومواتير كهربائية.


وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 23 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الجوال 50 كجم داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة، حيث تم مصادرة الكمية وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.
 

