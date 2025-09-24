الأربعاء 24 سبتمبر 2025
منال عوض: تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص

وجّهت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة، بتطوير ورفع كفاءة حديقة السلام بشرم الشيخ وتعظيم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تضم الحديقة المقامة على مساحة 33 فدانا حديقة النباتات الغنية بالنباتات الصحراوية النادرة منها 37 نوعا مختلفا من النباتات العطرية والطبية التي تنفرد بها محافظة جنوب سيناء لتصبح صورة حية للتنوع البيولوجي، وتعبِّر عن الثقافة المحلية لأهالي البادية من خلال المعارض والمتاحف التي تحوي الحرف اليدوية السيناوية، مما يجعلها وجهة سياحية مهمة بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال تفقدها لحديقة السلام، كما تفقدت الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة شرم الشيخ، ووجهت بعملية حصر كامل للمعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمكهنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة.

وشددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة شرم الشيخ وتعزيز القدرات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ علي العمر التشغيلي لها.

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل، كما طالبت بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالإضافة الي تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات لها.

كما وجّهت د. منال عوض فيما يخص الزيوت المعدنية المستعملة للسيارات بضرورة التنسيق مع الشركات الحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتجميع وتدوير تلك الزيوت مرة أخرى، وطرحها لشركات البترول للاستفادة منها، حيث وجّهت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بإصدار كتاب دوري في هذا الشأن والتزام الحملة الميكانيكية بالكتاب الدوري رقم ٣ لسنة ١٩٩٦ الصادر من الخدمات الحكومية.

وفى نهاية جولتها وجّهت أيضًا بسرعة تشغيل الأتوبيسات الكهربية بالتعاقد مع شركة صيانة للحفاظ عليها، طرحها لاستغلالها استغلال أمثل وتحقيق عائد مادي منها.

