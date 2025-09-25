تعليم المنوفية تبدأ التفتيش عن الأسلحة البيضاء مع الطلاب بـ 5 إدارات

بدأت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية حملة موسعة للتأكد من عدم وجود أسلحة بيضاء أو آلات حادة في حيازة الطلاب داخل المدارس، وذلك عقب واقعة اعتداء طالب على زميله بمدرسة هورين الثانوية المشتركة ببركة السبع.

وشملت الحملة اليوم إدارات السادات، شبين الكوم، الباجور، تلا، وبركة السبع، على أن تستمر الأعمال على مدار الأسبوع المقبل، مع التشديد على عدم تعطيل سير العملية التعليمية أو نشر صور خلال تنفيذ الإجراءات.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن لجنة الحماية الاجتماعية بالمديرية ستجتمع لاتخاذ قرارها بشأن الطالب المتهم بطعن زميله، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى الفصل النهائي من الدراسة، وذلك بخلاف ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

قرارات رادعة من محافظ المنوفية

وعلى خلفية الواقعة، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا باستبعاد مديرة المدرسة وتعيين بديل لها لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية، كما قرر إيقاف الطالب المتعدي عن الدراسة مؤقتًا وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.

طالب يطعن زميله بآلة حادة داخل مدرسة بالمنوفية

وكانت قرية هورين قد شهدت أمس حادثًا مأساويًا في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، عندما اعتدى طالب بالمرحلة الثانوية على زميله باستخدام سلاح أبيض داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، فيما باشرت النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.