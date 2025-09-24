الأربعاء 24 سبتمبر 2025
محافظات

أول تعليق من تعليم المنوفية على واقعة طعن طالب لزميله داخل المدرسة

قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن لجنة الحماية الاجتماعية بالمديرية ستجتمع غدًا الخميس، لاتخاذ قرارها بشأن الطالب المتهم بطعن زميله داخل مدرسة ثانوية بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الفصل النهائي من المدرسة، وذلك بخلاف ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.

 

لجنة للكشف عن الأسلحة البيضاء بالمدارس

وأوضح "صلاح" أنه سيتم تشكيل لجنة ـ كما يحدث كل عام ـ للكشف عن المعادن والأسلحة البيضاء داخل المدارس، لمنع دخول أي أدوات قد تشكل خطورة على الطلاب، لافتًا إلى أن الحادث يمثل مؤشر خطر لا يمكن تجاهله، وسيتم العمل على تقويم سلوك الطلاب وتكثيف التوعية داخل المدارس.

 

وكانت قرية هورين شهدت أمس حادثًا مأساويًا في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، حيث أقدم طالب بالمرحلة الثانوية على الاعتداء على زميله بسلاح أبيض داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

الاسلحة البيضاء الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية العام الدراسي الجديد المرحلة الثانوية بركة السبع هورين

