شاب ينهي حياته بعد تعرضه لاعتداء جنسي في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث الشهداء بمديرية أمن المنوفية من ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالاعتداء الجنسي على شاب، حيث قاموا بتصوير الواقعة.

وبعد تعرض الشاب للاعتداء، تناول حبة غلة وأنهى حياته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بتقدم أسرة شاب يدعى محمد يبلغ من العمر 20 عاما، مقيم بمركز الشهداء اتهموا فيه ثلاثة شباب آخرين بالاعتداء عليه جنسيا وتصويره، مما تسبب في سوء حالته النفسية، ودفعه لتناول حبة حفظ الغلال وإنهاء حياته.

وتم ضبط المتهمين في الواقعة وجارعرضهم على النيابة العامة.

