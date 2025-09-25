الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 50 حالة إنسانية

محافظ المنوفية يسلم
محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 50 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، لقاءاته الدورية مع الحالات الإنسانية، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتموين والعمل والتضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، سلّم المحافظ مساعدات مالية وعينية، تضمنت مواد غذائية ولحوم، لأكثر من 50 حالة إنسانية بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه، وذلك دعمًا للأسر الأولى بالرعاية ومراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين لتقديم كافة أوجه الدعم والاستماع إلى مطالبهم.

اتخاذ إجراءات عاجلة لـ 19 حالة مرضية

كما وجّه المحافظ باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه 19 حالة مرضية، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بعدد من المستشفيات المتخصصة، فضلًا عن تكليف مديرية التموين ببحث إضافة المواليد لـ 18 أسرة لضمان استفادتهم من السلع التموينية المدعمة.

كما كلّف التضامن الاجتماعي بتسهيل صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ 13 حالة، إلى جانب توجيه مديرية العمل لتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات بالقطاع الخاص.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم لما لمسوه من اهتمام المحافظ وحرصه على تلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات الدورية تمثل طوق نجاة للكثير من الأسر البسيطة.
 

