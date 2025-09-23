الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 28 محضرا في حملة على الأسواق والمخابز بأشمون

صحة المنوفية تحرر
صحة المنوفية تحرر 28 محضرا للمخالفين بأشمون

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة أشمون، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

تحرير 28 محضر للمخالفين بأشمون

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى سحب 3 عينات غذائية لإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، وإعدام 17 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تداول غذاء آمن وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والوحدات المحلية، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وضمان صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشمون اللواء ابراهيم أبو ليمون سلامة الغذاء محافظة المنوفية مديرية الصحة بمحافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي ودار المسنين بتلا

وداعًا للغياب، تجربة جديدة لتسجيل دخول الطلاب بالباركود في المنوفية (فيديو)

شاب ينهي حياته بعد تعرضه لاعتداء جنسي في المنوفية

تحرير 115 محضرًا تموينيًا وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنوفية

"مشروعك" بالمنوفية يوفر 54 فرصة عمل خلال أغسطس

قرية الحلامشة بالمنوفية تكرم 650 من حفظة القرآن الكريم

السنابسة تتحول لمركز رئيسي لصناعة "علم مصر" بالمنوفية (صور)

إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads