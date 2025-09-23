تحرير 28 محضرا في حملة على الأسواق والمخابز بأشمون

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بمركز ومدينة أشمون، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

تحرير 28 محضر للمخالفين بأشمون

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى سحب 3 عينات غذائية لإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، وإعدام 17 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تداول غذاء آمن وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق الكامل بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والوحدات المحلية، لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وضمان صلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب.

