تحرير 115 محضرًا تموينيًا وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنوفية

تحرير 115 محضرًا تموينيًا وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنوفية

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار ومنظومة عمل المخابز، شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية مفاجئة بمختلف مراكز المحافظة.

 

تحرير 115 محضرا تموينيا بالمنوفية

وأسفرت عن تحرير 115 محضرًا تموينيًا وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، في إطار الإجراءات الرادعة لمواجهة جشع بعض التجار وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 110 محاضر تموينية، بينها 68 مخالفة للمخابز (نقص وزن – تلاعب – عدم نظافة – مخالفة المواصفات) و42 محضرًا لأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار).

 

ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء

كما تمكنت الحملة من ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم بمركز شبين الكوم، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنح ضد مسئولين عن عدد من المخابز وماكينة طحين لتجميعهم الدقيق وإعادة نخله تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء.

 

وفي أشمون، تم ضبط 80 شيكارة أرز مجهول المصدر تزن نحو 5 أطنان، وكمية من السكر، داخل محل لتجارة وتعبئة المواد الغذائية، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة شؤونها.

 

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التموينية المكثفة والرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، مشددًا على ضرورة الضبط الفوري لأي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، والتعامل بحزم مع كافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. 

