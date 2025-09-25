استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استبعاد مديرة مدرسة هورين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية، وتعيين بديل لها لحين انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية.

إيقاف الطالب عن الدراسة

كما أصدر المحافظ قرارًا بإيقاف الطالب المتعدي "أ.م.أ" عن الدراسة مؤقتًا، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وفقًا للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.

جاءت قرارات المحافظ على خلفية المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة تعدي أحد طلاب الصف الثاني الثانوي على زميله باستخدام آلة حادة داخل المدرسة، ما أسفر عن مشاجرة بينهما أثناء اليوم الدراسي.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس، والتحلي بالقيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتدابير التربوية اللازمة للحفاظ على الطلاب.

