بسبب الحركات الاستعراضية، ضبط قائدي سيارتي نقل جماعي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائدي سيارتي نقل جماعي بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيامهما بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية متعمدة تسببت في تعطيل حركة المرور بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد السيارتين الظاهرتين بالفيديو، وتبين أن إحداهما منتهية التراخيص. كما تم تحديد وضبط قائدي المركبتين، مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة المحضر إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



