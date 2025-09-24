القبض على قائد دراجة هوائية تشبث بسيارة نقل أعلى كوبري بأسيوط (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد دراجة هوائية لقيامه بالتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها أعلى أحد الكبارى بـأسيوط بصورة تعرض حياته والمواطنين للخطر.

فيديو لقائد دراجة هوائية لقيامه بالتشبث بسيارة نقل بأسيوط

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة هوائية بالتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها أعلى أحد الكبارى بأسيوط بصورة تعرض حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط قائد الدراجة الهوائية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

وبمواجهة قائد السيارة "سارية التراخيص" قرر بقيام قائد الدراجة الهوائية بالتشبث بالسيارة للاستفادة من سرعتها وحال مشاهدته له قام بنهره لتركها خشية على حياته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



