الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد دراجة هوائية تشبث بسيارة نقل أعلى كوبري بأسيوط (فيديو)

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد دراجة هوائية لقيامه بالتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها أعلى أحد الكبارى بـأسيوط بصورة تعرض حياته والمواطنين للخطر.

 

فيديو لقائد دراجة هوائية لقيامه بالتشبث بسيارة نقل بأسيوط

رصدت وزارة الداخلية تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة هوائية بالتشبث بسيارة نقل أثناء سيرها أعلى أحد الكبارى بأسيوط بصورة تعرض حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط قائد الدراجة الهوائية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).

 

وبمواجهة قائد السيارة "سارية التراخيص" قرر بقيام قائد الدراجة الهوائية بالتشبث بالسيارة للاستفادة من سرعتها وحال مشاهدته له قام بنهره لتركها خشية على حياته. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يديو لقائد دراجة هوائية لقيامة بالتشبث بسيارة نقل قائد دراجة هوائية لقيامة بالتشبث بسيارة نقل أسيوط وزارة الداخلية م شرطة أول أسيوط

مواد متعلقة

مدير التعليم بأسيوط يفتتح معرض التربية الفنية والمبدعين ومنتجات الريف المصرى (فيديو وصور)

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

الأكثر قراءة

عرض مالي ضخم من الأهلي لـ برونو لاج لتدريب الفريق

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

المهندس جه لبنتي في الحلم، والدة صاحبة فيديو «العريس معندوش شقة ولا عربية» تفجر مفاجأة

زغلول صيام يكتب: إلى متى مديرو المدارس والمعلمون هيفضلوا الحيطة المايلة للمسئولين؟!

خدمات

المزيد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الصلاة والنسك؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بقرب حدوث تغير إيجابي

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads