الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المرور: تحرير 919 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية

مخالفات عدم تركيب
مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 919 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 1050 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية السيارات المتهالكة الكثافات المرورية المنافذ المنافذ الجمركية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متوسطة في عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى

ضربة أمنية كبرى.. الداخلية تسقط مزرعة مخدرات قيمتها 1,6 مليار جنيه بالإسماعيلية.. تحريات سرية تكشف المستور

القبض على المتهمين بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الدقهلية

القبض على قائد دراجة هوائية تشبث بسيارة نقل أعلى كوبري بأسيوط (فيديو)

الداخلية تكشف حقيقة واقعة الاعتداء على مالكي الأراضي والاستيلاء على أراضيهم بالبحيرة

ضربة أمنية حاسمة، ضبط مزرعة مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية

الداخلية تضبط 5 متهمين في واقعة ترويج مخدرات بالمقطم

الداخلية تضبط فتاة تعدت على أخرى أمام مدرسة بمصر القديمة

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads