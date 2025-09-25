الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 147 طن دقيق مدعم في حملات لضبط الأسواق

حملات الداخلية تضبط
حملات الداخلية تضبط 147 طن دقيق قبل التلاعب في الأسواق

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيتها في حماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط ما يزيد عن 147 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخالفات متنوعة تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

استمرار الحملات التموينية

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المقررة.

حملات التموين وزارة الداخلية ضبط الأسواق أسعار الخبز مخالفات المخابز الامن العام

