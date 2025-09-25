ضبط 147 طن دقيق مدعم في حملات لضبط الأسواق

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيتها في حماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط ما يزيد عن 147 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم بمخالفات متنوعة تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

استمرار الحملات التموينية

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المقررة.

