حالة المرور اليوم، كثافات متوسطة في عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى

شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية النسبيّة على معظم المحاور والطرق الرئيسية، مع تواجد مكثف للمرور لتنظيم الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

القاهرة:

شهد محور صلاح سالم والطريق الدائري وجود كثافات مرورية متقطعة خلال ساعات الذروة الصباحية، بينما سادت حركة السير بالشوارع الجانبية والميادين الرئيسية بشكل طبيعي، مع متابعة رجال المرور للحوادث الطارئة وتيسير الحركة أمام المواطنين.

الجيزة:

سجل الطريق الدائري الإقليمي وكوبري 6 أكتوبر وكوبري الساحل حركة سير منتظمة، مع انتشار الخدمات المرورية في الميادين الكبرى مثل ميدان الجيزة وميدان النهضة لتسهيل الحركة ومنع أي ازدحام محتمل.

القليوبية:

شهدت الطرق الرئيسية بالمحافظة، مثل طريق بنها – شبرا الخيمة، حركة مرورية جيدة مع بعض التكدسات المؤقتة قرب الكتل السكنية والأسواق التجارية، حيث تواصل الإدارة العامة للمرور بالقليوبية متابعة الشوارع وتنظيم الحركة.

إدارة المرور أكدت استمرار انتشار الخدمات المرورية على المحاور الرئيسية والفرعية، والتواجد الدائم للتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث للحفاظ على السيولة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

