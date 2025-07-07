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محافظات

محافظة أسيوط: تخفيضات على إعلانات الشركات الملتزمة بتوفير فرص عمل للشباب

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

عقد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي ومديري شركات الإعلانات، لمناقشة آليات تطوير منظومة الإعلانات داخل المحافظة، وتغيير الشكل النمطي الحالي إلى نماذج أكثر حداثة وتحضرًا، وذلك في إطار جهود محافظة أسيوط لتطوير المظهر الحضاري للميادين والمناطق العامة، بما يتماشى مع الهوية البصرية وتخدم جهود التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وطاهر أحمد مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة.

 

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - أن المحافظة تستهدف الاستفادة من موارد الإعلانات ليس فقط في تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع، بل في المساهمة الفعلية في تطوير البنية التحتية، من خلال الاستفادة منها في إضاءة الطرق ورفع كفاءة المرافق، خاصة الطرق الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة، ما يعزز من قيمتها السياحية والدينية.

توحيد شكل ومواصفات الإعلانات بالشوارع

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة توحيد شكل ومواصفات الإعلانات بالشوارع بما يتماشى مع النسق العمراني والهوية الثقافية للمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد نماذج جديدة لوسائل الإعلان، تنفذ بشكل مطور وعصري، مع منح تخفيضات في قيمة الإعلانات للشركات التي تلتزم بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، دعمًا لتشغيل الشباب.

 

التعاون مع كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية في تصميم الإعلانات 

 

وفي سياق متصل، اقترح محافظ أسيوط على الحضور التعاون مع كليات التربية النوعية والفنون التطبيقية، للاستفادة من إبداعات الطلاب والخريجين في تصميم وتطوير الإعلانات، بما يفتح المجال أمامهم للتدريب والتأهيل المهني، ويعزز من التكامل بين قطاع التعليم وسوق العمل.

انطلاق حملة لحصر وإزالة الإعلانات غير المرخصة بالقوصية في أسيوط

انطلاق حملة لمراجعة الإعلانات غير المرخصة وإزالة 27 لافتة مخالفة بأسيوط

 

واختتم محافظ أسيوط اللقاء بالتأكيد على أن الجميع شركاء في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، مطالبًا بمزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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