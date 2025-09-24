محافظ أسيوط يتفقد أبراج الحمام وتربية البط بمزرعة التكتلات الاقتصادية (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة "المليون طائر"، حيث تفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بقرية الغريب بمركز ساحل سليم، المقامة على مساحة 2000 متر مربع، والتي تمثل نموذجًا تطبيقيًا للمشروعات التنموية والاقتصادية التي تستهدفها المحافظة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والعديد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز.

محافظ أسيوط يتفقد مكونات المزرعة التي تضم 3 أبراج حمام ومزرعة بط

وتفقد محافظ أسيوط - خلال جولته - مكونات المزرعة التي تضم ثلاثة أبراج لتربية الحمام ومزرعة للبط وأحواضًا لتربية نبات الإيزولا، بجانب أحواض مياه تستخدم في خدمة الأنشطة المختلفة، فضلًا عن ماكينة لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" يساهم في تحسين جودة التربة وخفض تكاليف الإنتاج، كما تضم المزرعة مخزنين للأعلاف ومنفذين لتسويق وبيع المنتجات للمواطنين بشكل مباشر.

محافظ أسيوط يوجه باستغلال كل المساحات المتاحة داخل المزرعة

ووجه محافظ أسيوط باستغلال كل المساحات المتاحة داخل المزرعة بزراعة النباتات والأعلاف الخضراء، مع التوسع في زراعة نبات الإيزولا وتوفير التجهيزات اللازمة لأحواضه، باعتباره من الأعلاف الغنية بالقيمة الغذائية التي تدعم مبادرة "المليون طائر"، كما شدد على استغلال المنطقة البحرية المجاورة على مساحة فدان كامل لإضافة أنشطة جديدة سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للمزرعة.

مبادرة "المليون طائر

وأكد محافظ أسيوط أن مبادرة "المليون طائر" تأتي كأحد المحاور الرئيسية لخطة المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على زيادة أعداد الطيور وإنما تشمل أيضًا تطوير سلاسل القيمة بداية من إنتاج الأعلاف والاهتمام بالزراعة التكاملية وحتى توفير منافذ تسويق مباشرة لصالح المواطنين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتشجيع صغار المزارعين والشباب على تبني أساليب حديثة ومستدامة في الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يفتح مجالات عمل جديدة ويدعم التوجه نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030.

