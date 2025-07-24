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محافظات

محافظة أسيوط تناقش مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بأبو تيج ومنفلوط (صور)

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية حماية حقوق الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة لتحسين نوعية وجودة الحياة لهم وأسرهم  وتنمية المجتمعات المحلية وذلك في إطار دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتعزيز قدرات الأسرة المصرية بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشاد بالجهود المبذولة في مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة والشوارع من خلال دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مصر" تحت شعار "التمكين من خلال التعليم والتعلّم في مصر" الذي تنفذه هيئة "تير دي زوم" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في محافظة أسيوط وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الاستشارية الداعمة لتنفيذ المشروع بمركزي أبوتيج ومنفلوط التي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 500 لسنة 2025.

وحضر اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم قطب مدير هيئة تير دي زوم، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والدكتور حازم على حسن وكيل وزارة العمل ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط. 

كما حضر اللقاء الشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومروة صلاح مديرة برامج ومشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية ومستشاري وفريق العمل بالمنظمة، والدكتور محسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان، وولاء مسعود مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة نسرين محروس مدير وحدة السكان بالمحافظة بالإضافة إلى ممثلي ومشرفي المشروع بجمعيات تنمية المجتمع بقرية الحواتكة ونزلة باقور بمركزي أبو تيج ومنفلوط.

دمج 1000 طفل كانوا منخرطين في سوق العمل وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة تعليمية 

واستعرض حاتم قطب مدير هيئة تير دي زوم بصعيد مصر؛ مكونات واستراتيجيات المشروع والذي يستهدف دمج 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عامًا ممن كانوا منخرطين في سوق العمل، من خلال تعزيز وعيهم بحقوقهم، وتوجيه طاقاتهم نحو أنشطة تعليمية ومجتمعية إيجابية من خلال استخدام منهجيات المشاركة وأنشطة الرسم والموسيقى باعتبارهما أحد المنهجيات الدامجة للأطفال ما تساهم في الحد من ظاهرة عمل الأطفال بالإضافة إلى تقديم الدعم لـ 200 أسرة من أسر الأطفال المستهدفين و96 من قادة المجتمع المحلي.

 

كما استمع محافظ أسيوط لشرح تفصيلي من مروة صلاح مديرة برامج ومشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود في التدريب والتأهيل على المستوى الوطني من خلال اللجنة التوجيهية العليا والممثلة في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبناء القدرات ورفع المهارات لممثلي الجهات المعنية واللجان المجتمعية والتدريب المهني والأنشطة المرتبطة بحماية الأطفال لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى على كافة المستويات.

كما ناقش اللقاء؛ التحديات وكيفية مواجهتها وبحث آلية التنسيق المشترك والرؤية المستقبلية للأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة لإحداث تنمية حقيقية وشاملة.

توفير مزايا مختلفة ودعم كامل للأطفال التي تحتاج إلى تدخلات في مراكز الشباب 

ووجه محافظ أسيوط بتوفير مزايا مختلفة ودعم كامل للأطفال والحالات التي تحتاج إلى تدخلات في مراكز الشباب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة ورفع العبء عن أسرهم بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الورش والمصانع التي تشغل الأطفال على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسوله له نفسه استغلال الأطفال وتشغيلهم في أسوأ أشكال العمل.

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وأكد محافظ أسيوط أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين المحافظة والمديريات والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتحقيق التكاملية في تنفيذ الأنشطة والفعاليات للوصول إلى الأهداف المرجوة والمستهدف في أسرع وقت ممكن وذلك لإنقاذ الأطفال الذين سيكونوا قادة المستقبل في البلاد في مختلف القطاعات والعمل على تحسين سبل المعيشة والتمكين الاقتصادي للأسر من خلال التدريب والتأهيل تفعيلًا للنظام الوطني لرصد عمل الأطفال.

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