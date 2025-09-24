جوائز تصل لـ50 ألف جنيه، مسابقة أفضل طبيب بيطري تجوب المحافظات للتصفيات النهائية

تواصل مديريات الطب البيطري وكليات الطب البيطري على مستوى جمهورية مصر العربية فعاليات مسابقة "أفضل طبيب بيطري في مصر” لعام 2025 وذلك بالتعاون مع الشركة الصينية نيوهوب إيجيبت الزراعية المحدودة لاختيار أفضل وأكفأ الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية في مجال الدواجن.

دعم الكفاءات البيطرية الشابة والخبرات المتميزة في مجال الدواجن

تقام المسابقة تحت إشراف نخبة من كبار استشاريي الدواجن في مصر وبمشاركة مجموعة من الخبراء والاستشاريين الدوليين من جمهورية الصين الشعبية وذلك في إطار التزام الشركة بدعم الكفاءات البيطرية الشابة والخبرات المتميزة في مجال الدواجن.

أهداف مسابقة أفضل طبيب بيطري في مصر

وتهدف مسابقة أفضل طبيب بيطري في مصر والتي تجوب محافظات الجمهورية يوما بعد يوم إلى اكتشاف ودعم الكفاءات المتميزة من الأطباء البيطريين الشباب والخبراء في قطاع الدواجن، وكذلك تشجيع البحث العلمي والتطبيقات العملية التي تساهم في تطوير صناعة الدواجن في مصر، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأطباء البيطريين والجهات الأكاديمية والشركات الرائدة.

وأوضحت الشركة لمديريات الطب البيطري أن المشاركة متاحة لكافة الأطباء البيطريين من مختلف محافظات مصر وتقام فعاليات المسابقة في كل محافظة على حدة وبتاريخ محدد.

شروط المشاركة في المسابقة

وأوضحت الشركة شروط المشاركة في المسابقة: ومن بينها السن لا يقل عن ٢٥ عام ولا يزيد عن ٤٥ عام

- أن يكون المشارك طبيبًا بيطريًا مُسجَّلًا بالنقابة.

- التخصص أو الخبرة العملية في مجال الدواجن.

-ملء استمارة التقديم وإرفاق السيرة الذاتية مع إثبات الخبرة أو النشاط العلمي.



جوائز أفضل طبيب بيطري في مصر

وعن جوائز قررت الشركة منح الفائزين جوائز مالية مجزية للمراكز الأولى

•الجائزة الاولي: ٥٠،٠٠٠ جنيه (فائز واحد)

•الجائزة الثانية: ٣٠،٠٠٠ جنيه (٢ فائزين)

•الجائزة الثالثة: ١٠،٠٠٠ جنيه وتضم (٣ فائزين)

• جائزة التميز: ٢٠٠٠ جنيه وتضم (١٠ فائزين) ممن يثبت كفاءتهم في المسابقة.



بدأ التقديم للمسابقة للتقديم: من 20/7/2025 في واستمر حتى 30 – 8 – 2025 عن عن طريق مسح الكود الموجود بصورة الإعلان

أو عبر الرابط الموضح أدناه

https://forms.gle/s3XbYSLodw7WxMN87



ومن خلال البريد الإلكتروني:

Abdelrahmankhaled@newhope.cn

ومن المقرر أن تعلن نتائج المسابقة خلال الشهر المقبل بعد التصفية بين الأطباء الذين صعدوا من جميع محافظات الجمهورية.

محافظ أسيوط يستقبل الوفد الصيني

سياق متصل استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد من شركة نيوهوب ايجيبت الصينية العاملة في مجال صناعة الأعلاف وتنمية الثروة الحيوانية، والذي يزور المحافظة خصيصًا ضمن فعاليات مسابقة اختيار أفضل طبيب بيطري في مصر.

وجاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتوسيع مجالات العمل في قطاعات الدواجن والأعلاف والثروة الحيوانية والدواء البيطري، فضلًا عن دراسة فرص زيادة نشاط الشركة داخل المحافظة بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

وضم الوفد كلًّا من السيد هان بنج مدير المبيعات، والدكتور أحمد نشأت صالح مدير الدعم الفني، والدكتور باسم صالح رياض مدير المنيا، والدكتور مصطفى حسين مندوب أسيوط، وعبدالرحمن خالد المدير الإداري.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – حرصه على دعم الاستثمارات الجادة التي تخدم المجتمع المحلي وتسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.

بيئة عمل علمية وتنافسية للأطباء البيطريين

وأكد محافظ أسيوط على حرصه على تدريب وتأهيل الكوادر الشابة، نظرًا لما تتيحه من بيئة عمل علمية وتنافسية للأطباء البيطريين، وما تفتحه أمامهم من آفاق واسعة للتطور المهني موضحًا أن هذه الجهود تنعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الخدمات البيطرية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

واستضافت محافظة أسيوط أمس فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة أفضل طبيب بيطري في مصر التي تنظمها الشركة الصينية، بمشاركة 21 طبيبًا بيطريًا من محافظة أسيوط، حيث أسفرت النتائج عن تصعيد 10 متسابقين إلى المرحلة الثانية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدين أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن خطط الشركة للمساهمة في إعداد كوادر بيطرية متميزة قادرة على دعم قطاع الثروة الحيوانية في مصر، معبرين عن تطلعهم إلى تعزيز الشراكة مع المحافظة باعتبارها من المحافظات الواعدة في هذا المجال.

