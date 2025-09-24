مدير التعليم بأسيوط يفتتح معرض التربية الفنية والمبدعين ومنتجات الريف المصرى (فيديو وصور)

افتتح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، المعرض الشامل لمركز تنمية القدرات الفنية والمبدعين لصيف 2025 على مستوى 11 إدارة تعليمية والذى ينظمه توجيه عام التربية الفنية بالمديرية، بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وذلك بمقر مدرسة الإسلامية الثانوية بنات بادارة اسيوط التعليمية، بمشاركة محمد المغربى موجه عام التربية الفنية بالمديرية ومريم هارون مديرة المدرسة وولاء محمد وكيلة المدرسة، وموجهى التربية الفنية بالإدارات التعليمية.



حيث بدأت الفعاليات باستقبال طالبات المدرسة لوكيل الوزارة والحضور، مرددين الأناشيد وهتافات الترحيب تعبيرا عن سعادتهن بافتتاح المعرض الفني، ثم ردد الحضور السلام الوطنى.

أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والريف المصرى

وعقب الافتتاح قام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومرافقوه بتفقد أقسام المعرض الذى يضم لوحات فنية وأشغال يدوية من الريزن والشموع والكونكريت والجروح والخزف وإشغال خامات البيئة من أشجار وكرتون وأخشاب وفخار من أعمال معلمى التربية الفنية والطلاب بمدارس الإدارات التعليمية، مشيدا بجودة الأعمال والتى تعبر عن أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والريف المصرى، باستخدام خامات البيئة، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية التى تعبر عن شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية من أبناء المحافظة تخليدا لذكراهم العطرة.

تفعيل الأنشطة المختلفة بكافة المدارس

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط - خلال الافتتاح - عن حرصه على تفعيل الأنشطة المختلفة بكافة المدارس فى ظل الدعم المقدم من اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لتنمية المواهب والأنشطة الفنية بالمحافظة وفتح معارض ثابتة ومتنقلة لعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للطلاب والمعلمين لتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم، لافتا إلى تكريم المتميزين منهم فى مختلف المناسبات ليكونوا مثل وقدوة لزملائهم.



وفى نهاية الافتتاح أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عن جاهزية الإدارات التعليمية فى المشاركة فى مهرجانات ومسابقات الأنشطة على مستوى المحافظة والجمهورية وخاصة فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغيير وجه الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبناء الإنسان المصرى فى كافة المجالات موجها الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الفنية والمشاركين فى المعرض والقائمين عليه لتميز المعرض بما يحويه من أعمال فنية وأشغال يدوية تعبر عن الواقع المصرى والهوية المصرية.



جدير بالذكر أن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد أشار فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الخدمات بالقرى، حيث تستهدف المرحلة الأولى 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة، بإجمالي 2716 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه مضيفًا أن المبادرة لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.