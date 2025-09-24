الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

منال عوض توجه بتخصيص فرص لأهالي وادي مجيرح في مشروعات الإسكان الاجتماعي

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئيس مدينة دهب بسرعة بحث حلول مشكلات أهالي وادي مجيرح بجنوب سيناء.

وأكدت أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة القرى والوديان البعيدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات التي طرحها أهالى الوادى.

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجه بسرعة التنسيق  لبحث الحلول لمشكلات أهالي وادي مجيرح بمدينة دهب

كما وجهت منال عوض ببحث توفير فرص لأهالي الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، ودراسة إمكانية تطبيق حلول تعتمد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء موجهة النصيحة للأسر العربية بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج نطاق الوادي لزيادة مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

القائم بأعمال وزير البيئة تستعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2025/ 2026

أخبار مصر اليوم: وزير التعليم يكشف معايير التنسيق المعمول بها بالثانوية العامة والبكالوريا.. وظائف جديدة بـ المونوريل.. أول تعليق من وزيرة التنمية المحلية بعد تكليفها بمهام وزيرة البيئة

وأكدت منال عوض أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة حريصة على دعمهم وتوفير احتياجاتهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مشددة على متابعة تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة منال عوض، بمدينة دهب، وذلك فى إطار جولتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بها، حيث قامت سيادتها بزيارة وادي مجير، بحضور اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة دهب  ،وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية، والتقت بعدد من الأسر العربية بالمنطقة، واستمعت لأبرز التحديات  والمشكلات التي تواجههم في مجالات الكهرباء والمياه  والتعليم والخدمات الصحية.

 كما استمعت إلى الحرف والأنشطة التي يمارسها الأهالي، في إطار الاهتمام بدعم المجتمع المحلي.

وزيرة التنمية المحلية مدينة دهب وزير البيئة جنوب سيناء

