منال عوض توجه بتخصيص فرص لأهالي وادي مجيرح في مشروعات الإسكان الاجتماعي

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئيس مدينة دهب بسرعة بحث حلول مشكلات أهالي وادي مجيرح بجنوب سيناء.

وأكدت أن الدولة حريصة على متابعة احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، خاصة القرى والوديان البعيدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين الوزارات المعنية ومحافظة جنوب سيناء لوضع حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات التي طرحها أهالى الوادى.

كما وجهت منال عوض ببحث توفير فرص لأهالي الوادي ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة، ودراسة إمكانية تطبيق حلول تعتمد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء موجهة النصيحة للأسر العربية بالبحث عن فرص عمل جديدة خارج نطاق الوادي لزيادة مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت منال عوض أن أبناء الوادي جزء أصيل من المجتمع، وأن الدولة حريصة على دعمهم وتوفير احتياجاتهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مشددة على متابعة تنفيذ المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة منال عوض، بمدينة دهب، وذلك فى إطار جولتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بها، حيث قامت سيادتها بزيارة وادي مجير، بحضور اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة دهب ،وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية، والتقت بعدد من الأسر العربية بالمنطقة، واستمعت لأبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في مجالات الكهرباء والمياه والتعليم والخدمات الصحية.

كما استمعت إلى الحرف والأنشطة التي يمارسها الأهالي، في إطار الاهتمام بدعم المجتمع المحلي.

