الشرقية على موعد مع العدالة، تفاصيل أبشع جريمة غدر بين صديقين

في لحظة غدر قاسية، تحوًّل صديق الأمس إلى قاتل، وانهارت جسور الثقة التي جمعت بينه وبين ضحيته لسنوات.

مأساة إنسانية أدمت قلوب أهالي محافظة الشرقية، حين فوجئوا بجريمة بشعة سلبت روح شاب في ريعان عمره، وألقت بأسرته في بحر من الحزن والذهول.

لم تكن الحكاية مجرد خلاف عابر بين صديقين، بل فصلًا مأساويًّا انتهى بجثة تُلقى في مياه مصرف، وبأسرة منكوبة تنتظر القصاص العادل.

قرار المحكمة بشأن المتهم بإنهاء حياة صديقه

في هذه الجريمة التي هزَّت محافظة الشرقية، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم «محمود.ح»، صاحب محل أحذية بمركز أبو كبير، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل صديقه والتخلص من جثته بإلقائها في مصرف مياه.

وحددت المحكمة جلسة 23 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

المجني عليه، فيتو

ممثل النيابة العامة: المتهم ذئب بشري

ممثل النيابة العامة وصف المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه «ذئب بشري»، مؤكدًا أن جريمته البشعة لا تستحق سوى القصاص العادل، بعدما أثبتت التحقيقات أنه أعد أداة غريبة هي «ملعقة حادة» ونفذ بها جريمته مع سبق الإصرار والترصد.



تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل المأساة إلى خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه «عبد الله»، دفعته للتخطيط المسبق لاستدراجه إلى مسكنه، حيث باغته بطعنات قاتلة في الرقبة أودت بحياته على الفور، وفق تقرير الصفة التشريحية. ثم حاول إخفاء معالم جريمته بوضع الجثة داخل جوال بلاستيكي وإلقائها في مياه مصرف قريب.

الجاني، فيتو

لن نتلقى العزاء في فقيدنا قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم

وأعربت أسرة المجني عليه عن ارتياحها لقرار المحكمة، مؤكدة أن الحكم المنتظر يمثل بداية لرد الاعتبار، وقال أفرادها: “لن نتلقى العزاء في فقيدنا قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم، فهذا القصاص هو عزاؤنا الوحيد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.