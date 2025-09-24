الاتحاد الأوروبي: ندعم السلطة الفلسطينية، وحرب غزة لا تخدم مصالح إسرائيل

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع وزاري لتحالف تنفيذ حل الدولتين، على أهمية معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة والضفة الغربية.

إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وشددت كالاس على أنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، لافتة إلى أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تزال مستمرة وتشكل أولوية دولية عاجلة.

دعم السلطة الفلسطينية

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية لضمان قدرتها على ممارسة عملها بشكل فعال، مع التركيز على إصلاح المؤسسات الفلسطينية لتعزيز الكفاءة والشفافية.

موقف من الحرب في غزة

وأكدت كالاس أن الحرب في غزة لا تخدم مصالح إسرائيل، داعية إلى البحث عن حلول سلمية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة بشكل عام.

في وقت سابق، أكدت كايا كالاس: سنبحث الشهر المقبل فرض عقوبات على إسرائيل وندعم فرض عقوبات على قيادات حماس للضغط عليها.

واعترفت العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، في إطار خطة لحل الدولتين، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

