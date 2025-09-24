من توزيع كروت الفرح إلى الكفن، تفاصيل مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة بالشرقية

جريمة مأساوية شهدتها قرية البحاروة التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعدما تحولت لحظات الفرح إلى مأتم داخل أسرة بسيطة، إثر مقتل شاب لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره أثناء محاولته تهدئة خلاف عائلي بين أحد جيرانه ووالده.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد بوصول 'طه.ع.ط" (19 عامًا – مبيض محارة)، مصابًا بطعنة نافذة بالرقبة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت التحريات أن الجريمة ارتكبها المتهم “رمضان.م” (25 عامًا – مبيض محارة، من أبناء القرية)، حيث سدد طعنة قاتلة للمجني عليه خلال محاولته التدخل لفض المشاجرة.

قوات الأمن تلقي القبض على المتهم

فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من فراره، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الحزن الشديد يخيم على منزل أسرة الضحية

ومن داخل منزل الضحية بمركز أولاد صقر محافظةالشرقية سيطر الحزن والصدمة على أسرته التي لم تستوعب فقدان عائلها الأصغر، حيث قالت والدته باكية: “ابني كان بيصرف على البيت كله.. أخوه الكبير كفيف والمتوسط بيعاني من ضعف نظر”.

المجني عليه،فيتو

واستطردت: “رجع من شغله علشان فرح أخوه اللي كان بعد يومين، وكان بيوزع كروت الفرح.. يوم الحادث تدخل لفض مشاجرة وقت أذان المغرب، لكن المتهم غدر بيه وطعنه في رقبته.. مات بعد 10 دقايق.. ابني راح في غمضة عين، ومش هرتاح غير لما آخد حقه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

