جريمة بشعة بكبسولة الموت، إحالة أوراق 3 متهمين في جناية بالزقازيق للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، أوراق ثلاثة متهمين بينهم ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقًا، وحددت جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك لاتهامهم بالاشتراك في قتل عامل ودفنه إثر خلافات سابقة بمركز الحسينية.

جنايات الزقازيق تقضي بالإعدام على متهم في جريمة خطف طفل بالشرقية

"يحيا العدل".. فرحة أسرة المجني عليه بقرار إحالة قتلة نجلهم للمفتي بالشرقية

قوبل القرار بفرحة كبيرة من قبل أسرة المجني عليه وأهالي قريته، الذين هتفوا: «يحيا العدل.. الحكم برد نارنا»، مؤكدين أنهم لن يتلقوا العزاء إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين.

تفاصيل جريمة مأساوية هزت الرأي العام الشرقاوي 

تعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد. أ. م (51 عامًا)، وعبير. ع. أ (45 عامًا)، وإبراهيم. م. أ (21 عامًا) – وجميعهم من مركز الحسينية إلى محكمة جنايات الزقازيق، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل المجني عليه عادل. ح. م عمدًا مع سبق الإصرار.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهمين 

وجاء بأمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية للتخلص من المجني عليه، حيث استدرجوه إلى مسكنهم بعدما أعد المتهم الأول مادة سامة داخل كبسولة طبية، وأوهم الضحية بأنها منشط، فلما تناولها سقط صريعًا، ليقوم المتهمان الأول والثالث بدفنه لإخفاء جريمتهما، وذلك على النحو الثابت بتحقيقات النيابة.

