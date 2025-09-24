الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

التحقيق مع المتهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بالعجوزة

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 3 سيدات و4 أشخاص من بينهم منتحل صفة أنثى بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بـمنطقة العجوزة.

 

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط 3 سيدات و4 أشخاص من بينهم منتحل صفة أنثى داخل نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بـمنطقة العجوزة.


 

نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة لممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي المشار إليه وتم ضبطه وبصحبته ( 3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية"، 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة أنثى ) وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

