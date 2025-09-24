الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إسبانيا تعلن إرسال سفينة لدعم أسطول الصمود المتجه إلى غزة

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر رسمية، أن إسبانيا قررت إرسال سفينة بحرية لدعم أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة في القطاع.

مهمة السفينة الإسبانية لدعم أسطول الصمود

وأوضحت المصادر، أن السفينة الإسبانية ستعمل على تأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، دون الانخراط في أي عمل عسكري.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود دولية لدعم الشعب الفلسطيني، ولضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة بأمان، وسط استمرار التوترات في المنطقة.

وأكدت مدريد أن مشاركتها تأتي في إطار تعزيز الحلول السلمية والإنسانية، مشددة على التزامها بالقانون الدولي وحقوق المدنيين.

ملك إسبانيا يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

وألقى ملك إسبانيا فيليبي السادس كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها موقف بلاده الداعم للسلام وحقوق الإنسان، مطالبًا بوقف الانتهاكات في قطاع غزة، ومجددًا الالتزام بحل الدولتين كطريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

وشدد العاهل الإسباني على ضرورة أن توقف إسرائيل "ما ترتكبه من انتهاكات في قطاع غزة"، مؤكدًا أن الوضع الإنساني هناك لم يعد يحتمل مزيدًا من التصعيد. 

وأوضح فيليبي السادس أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإحلال السلام عبر حل الدولتين، معتبرًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يسهم في إنهاء الصراع وتحقيق السلام بالمنطقة.

عرض ترامب مقابل شروط العرب، تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي لوقف حرب غزة

ترامب يتوقع توقف الحرب في غزة خلال أيام

 

 

