رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على أهمية الحشد الدولي لتطبيق حل الدولتين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، خلال اجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، أن السلام لن يتحقق دون إرادة حقيقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة في قطاع غزة.

تهديدات السلطة الفلسطينية

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل تسعى إلى انهيار السلطة الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الضغوط قد يقوض جهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

ودعا الدكتور محمد مصطفى، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا على أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع أمر ضروري لتخفيف المعاناة.

دعم حل الدولتين والإصلاح

وشدد على أهمية الحشد الدولي لتطبيق حل الدولتين، مثمنًا الاعتراف المتنامي بدولة فلسطين، ومؤكدًا أن الحكومة تعمل مع شركائها لإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيز كفاءتها.

