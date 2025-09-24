الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بنزيما يدعم الاتحاد في موقعة النصر بكلاسيكو الدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

عاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، للتدريبات الجماعية للفريق، قبل نحو 48 ساعة من مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد النصر.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، بعد غدٍ الجمعة، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

عودة كريم بنزيما

وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية أن بنزيما عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد غياب طويل عنها بسبب الإصابة.

وغاب المهاجم الفرنسي عن مباريات الوحدة الإماراتي والنجمة والوحدة، في بطولات دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين على الترتيب.

وبحسب الصحيفة فإن نجم ريال مدريد السابق أصبح جاهزًا للمشاركة مع "العميد" في كلاسيكو النصر، بعدما تعافى من إصابته.

وكان الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة، قد أكد رغبة بنزيما في المشاركة في الكلاسيكو، بعد غياب استمر لنحو 10 أيام عن المباريات.

