تاج الشهادة يضيء سماء رومية، الكنيسة تحيي ذكرى القديس أكليمنضس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أكليمنضس أسقف رومية، إحدى الشخصيات البارزة في التاريخ المسيحي المبكر، والذي ارتبط اسمه بمرحلة مهمة من انتشار الإيمان المسيحي في روما ومدن عديدة خلال القرن الأول الميلادي.

قصة القديس أكليمنضس

وُلد القديس أكليمنضس في مدينة رومية لأسرة شريفة، وتلقى تعليمًا واسعًا في الآداب اليونانية، قبل أن يلتقي بالقديس بطرس الرسول ويستمع إلى كرازته، حيث آمن على يديه وتعمد وتتلمذ له، ليكرس حياته بعد ذلك لتدوين سِيَر الرسل والتلاميذ وما تعرضوا له من اضطهاد على أيدي الحكام والولاة، ثم انطلق مبشرًا في عدد من المدن، حتى صار بطريركًا على رومية في أواخر القرن الأول المسيحي.

ووفقًا للروايات الكنسية، انتشرت تعاليمه على نطاق واسع، ما دفع الإمبراطور الروماني ترايان إلى استدعائه ومحاكمته، حيث رفض السجود للأوثان أو إنكار إيمانه بالمسيح، فتم نفيه إلى إحدى المدن، ثم صدر أمر بقتله، فربط الوالي عنقه بمرساة وأُلقي به في البحر، ليُكمل بذلك مسيرته كشاهد للإيمان وينال إكليل الشهادة نحو عام 100 ميلادية.

وتذكر المصادر الكنسية أن جسده ظهر بعد فترة في قاع البحر عندما انحسرت المياه عنه، فصار موضع تبرك للزوار، وتناقلت الأجيال عددًا من الروايات المرتبطة بعجائبه، من بينها قصة الطفل الذي تُرك سهوًا قرب موضع جسده، وعُثر عليه حيًا في العام التالي بحسب التقليد الكنسي، في حادثة اعتبرها المؤمنون علامة على حضور العناية الإلهية وتكريم الشهداء.

وتأتي هذه الذكرى سنويًا لتؤكد ما تمثله سيرة القديس أكليمنضس من حضور روحي في الوجدان الكنسي، باعتباره نموذجًا للثبات على الإيمان في زمن الاضطهاد، ودلالة على الدور المبكر للكنيسة في مواجهة محاولات طمس العقيدة في القرون الأولى للمسيحية.

