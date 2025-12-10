الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب عطل فني، تحطم طائرة شحن عسكرية في السودان ومصرع طاقمها

الصراع في السودان،
الصراع في السودان، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن طائرة شحن عسكرية من طراز “إيل-76” تحطمت في السودان، أثناء محاولتها الهبوط، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد الطاقم على متنها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين عسكريين أن الحادث وقع عندما حاولت الطائرة الهبوط في قاعدة عثمان دقنة الجوية في مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، وأشار المصدر الأول إلى أن تحطم الطائرة جاء "بعد الإبلاغ عن خلل فني بها".

فيما أكد مصدر عسكري ثان أن "جميع أفراد الطاقم" لقوا حتفهم في الحادث. ولم تحدد الوكالة العدد الدقيق للضحايا أو تفاصيل إضافية عن هوية الطاقم أو حمولة الطائرة.

تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه السودان اضطرابات وأعمال قتالية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما تزداد أهمية بورتسودان كمدينة وميناء إستراتيجي في الصراع الدائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرة شحن عسكرية السودان قاعدة عثمان دقنة الجوية البحر الأحمر مدينة بورتسودان

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار غزيرة ورعدية على هذه الأماكن وتحذيرات من السيول

طن السلفات يرتفع 207 جنيهات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تحذير عاجل من الأرصاد: سحب ركامية على هذه المحافظات

بسبب عطل فني، تحطم طائرة شحن عسكرية في السودان ومصرع طاقمها

مصرع عامل إثر سقوطه من سقالة بطنطا

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمناقشة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في 2025، اليوم

ارتفاع العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads