قرية الحلامشة بالمنوفية تكرم 650 من حفظة القرآن الكريم

شهدت قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتي شارك فيها المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة.

6 رحلات عمرة

وخلال الحفل تم تكريم 650 متسابقا في مستويات مختلفة من الحفظ والتجويد، كما جرى الإعلان عن 6 رحلات عمرة كجوائز كبرى مقدمة من رجال أعمال ومشاهير وشركة سياحة دعما وتشجيعا للمتسابقين.

وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد شلبي مستشار وزير التربية والتعليم للغة العربية وعضو مجمع اللغة العربية والأستاذ الدكتور أحمد عبد المرضي عميد كلية القرآن الكريم وأستاذ بجامعتي الأزهر الشريف وأم القرى بمكة المكرمة والأستاذ الدكتور محمد مصطفى علوة أستاذ القراءات بجامعتي الأزهر الشريف وأم القرى وفضيلة الشيخ محمود عبدالوهاب خليفة مدير إدارة أوقاف بركة السبع والحاج عبدالحكيم التعلب رئيس مجلس إدارة مجموعة التعلب والحاج وحيد عامر والأستاذ يوسف نصار إلى جانب لفيف من علماء الأزهر والأوقاف.

وشارك في الاحتفالية جمع غفير من أهالي القرية وأولياء الأمور في أجواء مبهجة عكست فرحة أبنائهم الحافظين والفائزين.

وأعرب المنظمون والحضور عن سعادتهم بهذا العرس القرآني الذي يجسد مكانة القرآن الكريم في نفوس الأجيال مؤكدين استمرار دعم مثل هذه المسابقات التي تخرج حفظة كتاب الله وتغرس القيم الأخلاقية في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.