الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السنابسة تتحول لمركز رئيسي لصناعة "علم مصر" بالمنوفية (صور)

من الفاجعة يولد الأمل،
من الفاجعة يولد الأمل، السنابسة تتحول لمركز صناعة علم مصر

في قرية صغيرة هزّها الحزن ورسم على جدرانها ملامح الفقد، بعد أن رحلت 19 زهرة من فتيات كفر السنابسة في حادث أليم لا تُمحى آثاره من الوجدان، تحولت القرية بفضلهن إلى مركز رئيسي لصناعة علم مصر بمحافظة المنوفية.

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن تخلّد أسماءهن بإنشاء وحدة منتجة داخل إحدى مدارس القرية، لتكون أيقونة للعمل والإبداع، ومركزا لتشغيل الفتيات بدعم من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي قرر أن يوفر للمشروع 5 ماكينات حديثة.

 

تفاصيل العمل داخل الوحدة

فى التاسعة من صباح كل يوم تبدأ الفتيات يومهن حيث يتوجهن للوحدة بإبتسامة يغلب الأمان عليها، ليستمروا فى العمل حتى الثانية ظهرًا طوال أيام الأسبوع.

ولا يقتصر العمل داخل الوحدة المنتجة على الفتيات فقط بل قررت بعض السيدات الإلتحاق بالعمل داخلها يوميا لتوفير دخل يومى يعينهم على مصاعب الحياة، لتصبح الوحدة نافذة أمل للجميع.

تحولت القرية لمركز رئيسى لصناعة علم مصر بمحافظة المنوفية، حيث يتم توزيعه على المصالح الحكومية، إلى جانب البيع الذي يدر دخلًا للوحدة المنتجة ومديرية التربية والتعليم.

 خطوة نحو المستقبل

الفتيات ما زلن في فترة التدريب، حيث يتم تعليمهن مهنة الخياطة لتوفير دخل كريم يُغنيهن عن مشقة العمل في المزارع أو مخاطر السفر، ومع الوقت ستتوسع الوحدة لتشمل صناعات جديدة مثل الملابس وغيرها، ما يحوّلها لمشروع حقيقي يجنب القرية التعرض لفاجعة جديدة.

 تجربة رائدة

وتعد الوحدة المنتجة الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المقرر تعميم التجربة بإنشاء وحدات أخرى على مستوى المنوفية، لتصبح السنابسة الشرارة الأولى التي أضاءت الطريق، وحولت الألم لمشروع حقيقي لفتيات وسيدات القرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية كفر السنابسة محافظة المنوفية مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قرية كفر السنابسة بالمنوفية

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالمنوفية

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

محافظ المنوفية يتابع جاهزية المدارس ويشدد على تكثيف حملات النظافة

غموض في تشخيص حالات داخل مستشفى بالمنوفية، ووزارة الصحة تتدخل

عمره يوم، العثور على طفل حديث الولادة داخل شنطة خضار بالمنوفية

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

تحرير 23 محضر مخالفات وإعدام مواد غذائية غير صالحة بالمنوفية

غرق 268 فدانا من أراضي طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads