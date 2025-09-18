السنابسة تتحول لمركز رئيسي لصناعة "علم مصر" بالمنوفية (صور)

في قرية صغيرة هزّها الحزن ورسم على جدرانها ملامح الفقد، بعد أن رحلت 19 زهرة من فتيات كفر السنابسة في حادث أليم لا تُمحى آثاره من الوجدان، تحولت القرية بفضلهن إلى مركز رئيسي لصناعة علم مصر بمحافظة المنوفية.

حيث قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن تخلّد أسماءهن بإنشاء وحدة منتجة داخل إحدى مدارس القرية، لتكون أيقونة للعمل والإبداع، ومركزا لتشغيل الفتيات بدعم من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي قرر أن يوفر للمشروع 5 ماكينات حديثة.

تفاصيل العمل داخل الوحدة

فى التاسعة من صباح كل يوم تبدأ الفتيات يومهن حيث يتوجهن للوحدة بإبتسامة يغلب الأمان عليها، ليستمروا فى العمل حتى الثانية ظهرًا طوال أيام الأسبوع.

ولا يقتصر العمل داخل الوحدة المنتجة على الفتيات فقط بل قررت بعض السيدات الإلتحاق بالعمل داخلها يوميا لتوفير دخل يومى يعينهم على مصاعب الحياة، لتصبح الوحدة نافذة أمل للجميع.

تحولت القرية لمركز رئيسى لصناعة علم مصر بمحافظة المنوفية، حيث يتم توزيعه على المصالح الحكومية، إلى جانب البيع الذي يدر دخلًا للوحدة المنتجة ومديرية التربية والتعليم.

خطوة نحو المستقبل

الفتيات ما زلن في فترة التدريب، حيث يتم تعليمهن مهنة الخياطة لتوفير دخل كريم يُغنيهن عن مشقة العمل في المزارع أو مخاطر السفر، ومع الوقت ستتوسع الوحدة لتشمل صناعات جديدة مثل الملابس وغيرها، ما يحوّلها لمشروع حقيقي يجنب القرية التعرض لفاجعة جديدة.

تجربة رائدة

وتعد الوحدة المنتجة الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المقرر تعميم التجربة بإنشاء وحدات أخرى على مستوى المنوفية، لتصبح السنابسة الشرارة الأولى التي أضاءت الطريق، وحولت الألم لمشروع حقيقي لفتيات وسيدات القرية.

