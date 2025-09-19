الجمعة 19 سبتمبر 2025
"مشروعك" بالمنوفية يوفر 54 فرصة عمل خلال أغسطس

خلال أغسطس، مشروعك
خلال أغسطس، "مشروعك" بالمنوفية يوفر 54 فرصة عمل

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أغسطس في توفير 54 فرصة عمل من خلال تمويل 27 مشروعًا متنوعًا (تجاري – خدمي – صناعي) بقيمة إجمالية بلغت 34 مليونا و695 ألف جنيه. 

توفير دراسات جدوى للمشروعات

وأكد محافظ المنوفية استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، بما يضمن دفع عجلة التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية ولاسيما بالقرى، مع توفير دراسات جدوى للمشروعات وتبني مبادرات جادة لتشجيع الشباب على العمل الحر. 

كما وجه المحافظ القائمين على البرنامج بضرورة توفير تدريب فني وإداري للمتقدمين للاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها "مشروعك"، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على القروض، مؤكدًا أن البرنامج أسهم بشكل ملموس في دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة مشروعات صغيرة، بما يعزز جهود الدولة في التوجه نحو الإنتاج وتنفيذ رؤية مصر 2030.

