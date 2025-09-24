الأربعاء 24 سبتمبر 2025
وكيل التعليم بالإسكندرية: يجب استثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

حيث قام بمتابعة مدرسة كريم طه الثانوية بنات بإدارة منتزه أول التعليمية، وذلك بحضور أمجد عاطف مدير عام الإدارة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية، موجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة والإشراف المدرسي اليومي.

ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود للطالبات، موجها رسالة طمأنة مؤكدًا خلالها على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية..  

وطالب مدير المديرية بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

الوزير محمد عبد اللطيف التربية والتعليم الفريق أحمد خالد حسن

