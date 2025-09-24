فيتو في عددها الجديد، وزراء ومحافظون ضد الرئيس وضد الشعب

تتناول فيتو في عددها الجديد ملف جديد بعنوان وزراء ومحافظون ضد الرئيس وضد الشعب!.. شريف فتحي.. «شاهد مشفش حاجة».. خالد عبد الغفار.. الوزير المنَّان، علاء فاروق.. قاهر أحلام الفلاحين، شريف الشربيني.. وزير من «العالم الموازي» محافظ الدقهلية.. ليلة القبض على البقرة!.

اقرأ أيضا في العدد الجديد:

عصام كامل يكتب: شعوبهم قامت وشعوبنا ماتت.

أسرار اعتراض السيسي على «الإجراءات الجنائية».. مجلس النواب يعيد مناقشة القانون بحضور «مدبولى».. قانونيون وحقوقيون يطرحون بدائل للمواد الخلافية.

غضب فى الإليزيه مخطط أمريكى.. إسرائيلي لإثارة الفوضى فى شوارع باريس بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

3 خبراء يتحدثون لـ«فيتو» عن مياه مصر بعد افتتاح السد الإثيوبي.

تحالفات عسكرية عربية-إسلامية ضد تل أبيب ردًا على ضرب «الدوحة».

10 أفلام جديدة قبل نهاية 2025 أبرزها: الجزء الثاني من هيبتا والسلم والثعبان..والست.

مصارعون للإيجار.. الظروف الصعبة تجبر أبطال مصر على الهجرة.

محمد فضل شاكر: لا أعيش في جلباب أبي.

الأهلى فى مفترق طرق! من يحسم الانتخابات: رجال الأعمال أم الرموز التاريخية؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.