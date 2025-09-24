الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

فيتو في عددها الجديد، وزراء ومحافظون ضد الرئيس وضد الشعب

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو


تتناول فيتو في عددها الجديد ملف جديد بعنوان  وزراء ومحافظون ضد الرئيس وضد الشعب!.. شريف فتحي.. «شاهد مشفش حاجة»..  خالد عبد الغفار.. الوزير المنَّان، علاء فاروق.. قاهر أحلام الفلاحين، شريف الشربيني.. وزير من «العالم الموازي» محافظ الدقهلية.. ليلة القبض على البقرة!. 

 

اقرأ أيضا في العدد الجديد: 

 

عصام كامل يكتب: شعوبهم قامت وشعوبنا ماتت.

 

 أسرار اعتراض السيسي على «الإجراءات الجنائية».. مجلس النواب يعيد مناقشة القانون بحضور «مدبولى»..    قانونيون وحقوقيون يطرحون بدائل للمواد الخلافية.

 

 غضب فى الإليزيه مخطط أمريكى.. إسرائيلي لإثارة الفوضى فى شوارع باريس بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

3 خبراء يتحدثون لـ«فيتو» عن مياه مصر بعد افتتاح السد الإثيوبي.

 

 تحالفات عسكرية عربية-إسلامية ضد تل أبيب ردًا على ضرب «الدوحة».

 

 10 أفلام جديدة قبل نهاية 2025 أبرزها: الجزء الثاني من هيبتا والسلم والثعبان..والست.

 

 مصارعون للإيجار.. الظروف الصعبة تجبر أبطال مصر على الهجرة.

 

  محمد فضل شاكر: لا أعيش  في جلباب أبي.

 

 الأهلى فى مفترق طرق! من يحسم الانتخابات: رجال الأعمال أم الرموز التاريخية؟

