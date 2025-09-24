التفاصيل الكاملة لاعتداء طالب على معلم بالقليوبية.. التعليم تقرر فصل المتهم لمدة عام دراسي كامل.. والمهن التعليمية تؤكد ضرورة احترام المدرس

حالة من الجدل والاستياء اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بسبب اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية على معلم بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.

طالب يعتدي على معلم بالقليوبية

وكانت البداية مع استغاثة المعلم محمد رجب بالغ أحد معلمي مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية بالقليوبية، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد تعرضه لاعتداء من طالب داخل المدرسة أثناء تأدية عمله، وامتداد الاعتداء لاحقًا إلى مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

وقال المعلم في استغاثته عبر مواقع التواصل: أثناء تأديتي الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، أمام طلاب الصف 5/2، اعتدى عليّ الطالب إسلام فوزي رشاد بشكل مباشر، حيث مزّق ملابسي أمام زملائي المدرسين ومديرة المدرسة، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حضر أهل الطالب إلى المدرسة بعد الواقعة، واعتدوا على مديرة المدرسة.

تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الاعتداء على معلم

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم، وذلك بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وبناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية:

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: إحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدي عليه.

" المهن التعليمية" تشيد بإجراءات وزير التعليم في الدفاع عن كرامة المعلم وفرض الانضباط داخل المدارس

أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تقديرها البالغ للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في التعامل مع واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب بالقليوبية، مؤكدة أن تلك القرارات تعكس حرص الوزارة على صون مكانة المعلم وحماية العملية التعليمية من أي محاولات للنيل من هيبتها.

وأكدت النقابة أن التحقيقات والقرارات التي صدرت بشأن الواقعة جاءت منصفة للمعلم وتبعث برسائل واضحة لكل أطراف المنظومة التعليمية بضرورة احترام المعلم ودوره، حيث أسفرت النتائج عن: فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل. وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة، بتهم اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء اللفظي بالسب والقذف داخل مقر العمل، ومتابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه لضمان حقه القانوني.

وقال خلف الزناتي: إن النقابة العامة للمهن التعليمية تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق المعلمين وصون كرامتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الذي اتسم بالحزم والسرعة في اتخاذ الإجراءات، بما يحقق الانضباط ويعيد الثقة إلى الميدان التعليمي.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لأبنائنا الطلاب ومعلمينا الأجلاء.

