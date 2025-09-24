الأربعاء 24 سبتمبر 2025
إدراج 73 عالمًا بجامعة عين شمس ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالتهنئة لعلماء جامعة عين شمس، لإدراج 73 عالمًا من جامعة عين شمس ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم.

وشملت القائمة 17 عالمًا من كلية الصيدلة، و16 عالمًا من كلية العلوم، و15 عالمًا من كلية التربية، و14 عالمًا من كلية الهندسة، و6 علماء من كلية الطب، و2 من كلية الزراعة، وعالم واحد من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وعالم واحد من كلية البنات، وعالم واحد من كلية التجارة.

وأُعدّت هذه التصنيفات بواسطة دار النشر العلمية Elsevier بالتعاون مع البروفيسور جون إيوانيدس من جامعة ستانفورد. 

ويُبرز إدراج هؤلاء العلماء عمق خبراتهم وحجم تأثير إسهاماتهم في مجالاتهم البحثية المختلفة.

 

