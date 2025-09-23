محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لانطلاق مهرجان الخيول

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم إجتماعًا مع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وذلك لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لإنطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 29 والمقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025.

محافظة الشرقية تحتفل بالمهرجان

وذلك على أرض محافظة الشرقية بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وفي حضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد عباس مدير مرفق الإسعاف بالشرقية والمهندس عادل اسماعيل أمين صندوق جمعية المستثمرين ورئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي.

الحضور بمهرجان الخيول بالشرقية

كما يحضر الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئه العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليميه لتنشيط السياحة، والدكتورة إيمان علي أخصائي خيل بمحطة الزهراء، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام وممثلين عن مديرية أمن الشرقية وإدارة الحماية المدنية والغرفة التجارية وأعضاء لجنة التحكيم المشاركين بالمهرجان.

المهرجان حدثا رياضيا متميزا

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا ويساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالشفافية التامة والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالاشراف

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف علي تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 29 علي أرض الشرقية بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ونادي الشرطة الرياضي مع إسراع الخطى في تجهيز أرض المهرجان ومنطقة العرض علي مساحة ٤٠×٥٠ متر وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان والمدربين والمواطنين ومحبي الخيول العربية الأصلية.

استقبال الضيوف بالصورة المشرفة

تطرق الاجتماع إلى مناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في أعمال تنظيم المهرجان، ليؤكد المحافظ على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بالصورة المشرفة التي تليق بعراقة وأصالة المحافظة حيث يعد المهرجان حدثًا فريدًا تشتهر به المحافظة.

الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أنه جاري العمل علي قدم وساق إستعدادًا لإستقبال الخيول المشاركة في فعاليات المهرجان والمتوقع مشاركة ١٠٤ منهم ٣٨ حصان و٦٦ فرس بمسابقات جمال الخيل و٦٠ حصان /فرس بمسابقات تراث وأدب الخيل وجاري التنسيق لسرعة الإنتهاء من تجهيز ( المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة أصحاب الخيول – منصة للمشاركين فى بطولات أدب وجمال الخيل)،

تجهيز غرف إيواء

بالإضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة (بوكسات ) لتسكين الخيول بها بجانب تجهيز العيادة البيطرية لتوقيع الكشف الطبي الوقائي علي الخيول المشاركة، وكذلك تجهيز معرض للحرف اليدوية والفن التشكيلي ومن المقرر أن يتم غلق باب الاشتراكات في بطولة الجمال يوم ١٥ وبطولة الأدب يوم ٢٠ سبتمبر الجاري وإجراء القرعة.

تنظيم مسابقات جمال الخيول تاعربية

وأضافت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة أن اليوم الأول سوف يشهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقًا لقواعد منظمة ECAHO وأعمار الخيل المشاركة واليوم الثاني إستكمال مسابقات جمال الخيول العربية وتوزيع جوائز ( شخصية العام - أحسن حصان - احسن فرس) واليوم الثالث بدء فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل وغير مسجل لتحديد الابطال المسجلين وغير المسجلين واختيار بطل الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.