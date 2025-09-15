صحة الشرقية تنظم ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الصحية في مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، تنفيذًا للمبادرات الرئاسية، وخاصة مبادرة «١٠٠ يوم صحة» التي تهدف إلى تعزيز الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة لهم، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم،

الدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة التثقيف

وقال ان فريق التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قام وتحت إشراف الدكتورة غادة عمارة مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، والدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر، والدكتورة ندى شعبان رئيس قسم التثقيف الصحي بالعاشر، بتنفيذ ندوات تثقيفية لأعضاء هيئة التدريس داخل المدارس والمعاهد الأزهرية والحضانات بمدينة العاشر من رمضان، بهدف نشر الوعي الصحي وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لهم.

المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

ويأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، بمواصلة وتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين بما يساهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن الندوات تناولت موضوعات صحية عديدة منها "مرض السكري" والتعريف بالمرض وأنواعه، والأعراض التي قد تسبق اكتشافه، والطريقة الصحيحة لقياس السكر للحصول على نتائج دقيقة، وكذلك مضاعفات المرض وخطورته وكيفية تجنبه، كما تضمنت التوعية بالقدم السكري وضرورة المتابعة اليومية لمريض السكر،

التوعية بغيبوبة السكر المرتفع والمنخفض

كما تناولت التوعية بغيبوبة السكر المرتفع والمنخفض وطرق التعامل السليم مع هذه الحالات، والتأكيد على أهمية التغذية السليمة ودور الرياضة في تحسين حساسية الأنسولين، كما تم الحديث عن أطفال السكري وضرورة تقديم الدعم النفسي لهم من جانب المعلمين، مع تعريفهم بكيفية متابعة الطفل خلال اليوم الدراسي لتفادي تعرضه لأي مخاطر صحية.

تقديم الارشادات الصحية للمدرسين

كما كلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية إدارة الثقافة الصحية وفرق التثقيف الصحي، بتقديم الإرشادات الصحية للمدرسين والعاملين بالمدارس والحضانات، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بالمجتمع من خلال تزويد الأفراد بالمعلومات والخبرات التي تساعدهم على تبني السلوكيات الصحية السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة التي تضر بالصحة، فضلًا عن التعريف بالمبادرات الرئاسية المختلفة.

وشملت الندوات موضوعات أخرى مثل الأمراض المعدية والمزمنة، وصحة البيئة، والصحة الإنجابية، وصحة الطفل، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.