صحة الشرقية: 40 ألف سيدة تستفيد من حملة "الألف الذهبية"

أكد الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن حملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة بمحافظة الشرقية يجري تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى انطلقت يوم 7 سبتمبر وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.

علاج السيدات المنتفعات

وخلال المرحلة الأولى تم علاج المنتفعات البالغ عددهن ٤٠٧٠١ منتفعة، كما وصل عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٢٨٦٢٩ سيدة، وضمت المرحلة الاولى ١٠ إدارات صحية هى منيا القمح، أولاد صقر، القنايات، الصالحية الجديدة، صان الحجر، أبو حماد، كفر صقر، مشتول السوق، ديرب نجم، منشأة أبو عمر.

تنفيذ هدة المرحلة لمدة خمس ايام

اما المرحلة الثانية فيتم تنفيذها لمدة ٥ أيام خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ سبتمبر الجارى، والمستهدف من عدد المنتفعات 9562 منتفعة بالاضافة الى ان عدد السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٤٨١، وضمت تلك المرحلة 9 إدارات صحية وهي الزقازيق، ههيا، أبو كبير، الحسينية، فاقوس، القرين، بلبيس، الإبراهيمية، العاشر من رمضان.

خدمات الصحة الانجابية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال.

12 عيادة طبية متنقلة

ويتم تقديم الخدمة من خلال ٢٤٠ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة طبية متنقلة بمشاركة ١١٢ طبيب مدرب، و٣٣٢ ممرضة، و٤٤٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

تقديم الخدمة الى 40701 مواطنة

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لـ (٤٠٧٠١) سيدة بالمرحلة الأولى بحملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» و(9562) سيدة باليوم الأول بالمرحلة الثانية.

تقديم خدمات تنظيم الاسرة

وأكد محافظ الشرقية على أهمية تقديم رعاية خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، وذلك في إطار خطة الدولة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية والقرى والعزب والنجوع.

