محافظ الشرقية يفتتح غدا مشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو نجم

يفتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، غدا الأربعاء، مشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو نجم بتكلفة إجمالية قدرها 21 مليونا و200 ألف جنيه.

أكد محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمحافظة الشرقية، قيام المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجموعة من الافتتاحات، حيث بدأت من يوم 9 سبتمبر وهو العيد القومى رقم 114 للمحافظة، ومستمرة حتى نهاية الشهر، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة تنفيذا لخطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

افتتاح مدرستين بقريتى الاسدية والقطاوية

وأوضح فاروق أنه سيتم افتتاح مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي بقرية الأسدية مركز أبوحماد، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليونا و700 ألف جنيه، وافتتاح مدرسة القطاوية الابتدائية بقرية القطاوية مركز أبوحماد، بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليونا و800 ألف جنيه.

