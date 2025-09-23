الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح غدا مشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو نجم

فاروق:استمرارالمحافظ
فاروق:استمرارالمحافظ فى افتتاح المشروعات التنموية بالشرقية

يفتتح المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، غدا الأربعاء، مشروع الصرف الصحي بقرية كفر أبو نجم بتكلفة إجمالية قدرها 21 مليونا و200 ألف جنيه.

أكد محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمحافظة الشرقية، قيام المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجموعة من الافتتاحات، حيث بدأت من يوم 9 سبتمبر وهو العيد القومى رقم 114 للمحافظة، ومستمرة حتى نهاية الشهر، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة تنفيذا لخطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لانطلاق مهرجان الخيول

 

 

 افتتاح مدرستين بقريتى الاسدية والقطاوية 

وأوضح فاروق أنه سيتم افتتاح مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي بقرية الأسدية مركز أبوحماد، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليونا و700 ألف جنيه، وافتتاح مدرسة القطاوية الابتدائية بقرية القطاوية مركز أبوحماد، بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليونا و800 ألف جنيه.

محافظ الشرقية يشهد طابور الصباح ويفتتح مدرسة النصر الابتدائية بالقنايات (صور)

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد فاروق مدير عام الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية العيد القومي للمحافظة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لانطلاق مهرجان الخيول

 محافظ الشرقية: إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الشرقية يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة غدا

محافظ الشرقية يواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان لبحث مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

على أي أساس تمنحوها، غضب ياسر إبراهيم بعد فوز مروان عطية بجائزة رجل مباراة الحرس (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

هل أموال السوشيال ميديا حلال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads