صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة الطبية المجانية بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، واشتملت على ١١ عيادة بها ١٠ تخصصات طبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وكذلك تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

تحويل 17 حالة لإجراء عمليات بمستشفيات المديرية

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على٢٣٧٠ مريضا من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم بالمجان للمترددين على القافلة، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

الكشف المبكر لأورام الثدى

وتم تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.

المهندس حازم الأشمونى

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٣٧٠ مريضا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وصرف العلاج اللازم لهم.

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس

وبدوره، أكد الدكتور محمد أحمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة، أنه بالفعل تم إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 6.364 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، ضمن مبادرة “100 يوم صحة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير خدمات العلاج لغير القادرين.

طريقة استخراج القرار الوزارى

‎ وأشار إلى أن القرارات شملت تخصصات طبية متنوعة، منها الأورام، الكبد، الكلى، القلب، العظام، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع، بإجمالي 736,543 مستفيدًا، وتم تنفيذ هذه القرارات عبر مستشفيات الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الخاص والأهلي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن القرار يتم استخراجه ببطافة الرقم القومى وتقرير صادر من المستشفى المعالج.

