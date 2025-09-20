السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

 أكد الدكتور أحمد البيلى  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة الطبية المجانية بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، واشتملت على ١١ عيادة بها ١٠ تخصصات طبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وكذلك  تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال وتحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

 

تحويل 17 حالة لإجراء عمليات بمستشفيات المديرية 

 وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على٢٣٧٠ مريضا من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم بالمجان للمترددين على القافلة، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

الكشف المبكر لأورام الثدى 

 وتم تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.

المهندس حازم الأشمونى 

 شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " مشيدًا بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٣٧٠ مريضا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وصرف العلاج اللازم لهم.

 

الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس 

 وبدوره، أكد الدكتور محمد أحمد العقاد المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة، أنه بالفعل تم إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 6.364 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، ضمن مبادرة “100 يوم صحة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير خدمات العلاج لغير القادرين.

صحة الشرقية تنظم ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات بالعاشر من رمضان

طريقة استخراج القرار الوزارى 

‎ وأشار إلى أن القرارات شملت تخصصات طبية متنوعة، منها الأورام، الكبد، الكلى، القلب، العظام، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع، بإجمالي 736,543 مستفيدًا، وتم تنفيذ هذه القرارات عبر مستشفيات الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الخاص والأهلي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن القرار يتم استخراجه ببطافة الرقم القومى وتقرير صادر من المستشفى المعالج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

18و19سبتمبر الجارى الدكتور احمد البيلى محافظة الشرقية وكيل وزارة الصحة الخميس والجمعة النساء والتوليد الجلدية والتناسلية قرية اكياد البحرية مركز فاقوس

مواد متعلقة

صحة الشرقية تنفذ 2111 زيارة منزلية أمس الجمعة

صحة الشرقية: 40 ألف سيدة تستفيد من حملة "الألف الذهبية"

صحة الشرقية تنظم ندوات تثقيفية بمدارس وحضانات بالعاشر من رمضان

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين وتوقع الكشف على 2545 مواطنا

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads