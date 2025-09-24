الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب الاتحاد يكشف طلب بنزيما قبل مواجهة النصر في قمة الدوري السعودي

كريم بنزيما،فيتو
كريم بنزيما،فيتو

كشف لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي اتحاد جدة، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق، أبدى رغبته القوية في التواجد خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر، رغم تعافيه جزئيًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وغاب بنزيما عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت لقاء الفتح في الجولة الثانية.

وقال بلان: إن بنزيما يعمل بجد في التدريبات التأهيلية، ورغم الإصابة، ويُبدي حماسًا كبيرًا للعودة إلى التشكيلة، مما قد يفتح الباب أمام مشاركته ولو جزئيًّا في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

والجدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الاتحاد بفارق الأهداف، بعد أن حقق كل فريق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبرى.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن

ويستضيف ملعب "الإنماء" المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم بنزيما اتحاد جدة الاتحاد ضد النصر الاتحاد والنصر الدوري السعودي الفرنسي كريم بنزيما المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دوري روشن السعودي كاس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين

مواد متعلقة

الأحمال التدريبية تثير أزمة في الأهلي قبل لقاء القمة

فحص طبي يحدد موقف ثلاثي الأهلي من مباراة القمة

تقارير تكشف ترتيب محمد صلاح بالجائزة الذهبية 2026

وليد صلاح الدين يدرس هذا القرار قبل مباراة القمة

لاعبو بيراميدز يؤدون مناسك العمرة بعد الفوز بكأس القارات الثلاث

بمشاركة النني وإبراهيم عادل، موعد مباراة الجزيرة والوحدة بالدوري الإماراتي

موقف محمد عبد المنعم، موعد مباراة نيس الفرنسي وروما بالدوري الأوروبي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مدرب بنفيكا السابق

الأكثر قراءة

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

اعتقال 24 مسئولا في قرغيزستان خلال اجتماع أمني رفيع المستوى (صور)

جوتيريش.. الأكثر جرأة من العرب!

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

ضربة أمنية حاسمة، ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ البلدي واستقرار البيضاء اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم

البيض على خطى الذهب، سعر الكرتونة يقفز جنيهين ببورصة الدواجن اليوم

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 في قطر

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة ركعتين سنة بعد الوضوء؟ دار الإفتاء تُجيب

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads