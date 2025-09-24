مدرب الاتحاد يكشف طلب بنزيما قبل مواجهة النصر في قمة الدوري السعودي

كشف لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي اتحاد جدة، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق، أبدى رغبته القوية في التواجد خلال مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام النصر، رغم تعافيه جزئيًا من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وغاب بنزيما عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام الوحدة، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت لقاء الفتح في الجولة الثانية.

وقال بلان: إن بنزيما يعمل بجد في التدريبات التأهيلية، ورغم الإصابة، ويُبدي حماسًا كبيرًا للعودة إلى التشكيلة، مما قد يفتح الباب أمام مشاركته ولو جزئيًّا في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

والجدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الاتحاد بفارق الأهداف، بعد أن حقق كل فريق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبرى.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن

ويستضيف ملعب "الإنماء" المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

