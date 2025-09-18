موعد عودة بنزيما للمشاركة في مباريات الاتحاد

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية موعد عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد للمشاركة مع الفريق في المباريات في ظل الإصابة التي يعاني منها خلال الوقت الحالي.

إصابة بنزيما

وتعرض بنزيما لإصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن مباراة الفتح بالجولة الثانية من الدوري السعودي، ومباراة الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة مع الاتحاد، بداية من مباراة الوحدة الثلاثاء المقبل في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسافر أسطورة ريال مدريد إلى فرنسا خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الخضوع لبرنامج تأهيلي، على أن يعود إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن بنزيما بدأ الموسم مع الاتحاد بشكل قوي، حيث سجل "هاتريك" في الفوز على الأخدود 5-2، بالجولة الأولى من الدوري السعودي، قبل أن يغيب بعد ذلك بسبب الإصابة.

